White declared winner of Windsor Hills District seat on Roanoke County School Board Clark Palmer November 12, 2025 1 min read ( Courtesy of Ryan White Facebook Page) The newest member of the Roanoke County School Board says he wants to build bridges that allow residents to have more input in school decisions. More from WFIR's Clark Palmer: